Gândul: Bolojan a convocat azi la Guvern sociologi, influenceri, politologi şi analişti

Şedinţa a început la ora 17, cu participarea unor nume sonore, invitaţi frecvent mai ales în studiouri de televiziune, în talk show-uri care fac agenda publică şi o pot şi influenţa deopotrivă. scrie gandul.ro.

Printre ei, Remus Ştefureac, celebru pentru realizarea studiului privind Nostalgia Comunistă la români şi pentru pretenţia ca statul să cheltuie nu mai puţin 1 miliard de euro pentru propagandă anti-comunistă.

Sociologul Vladimir Ionaş a fost şi el prezent, la fel şi analiştii Radu Magdin, Alex Coita sau Oana Popescu Zamfir de la Global Focus. Şi alţii.

Premierul le-a cerut celor prezenţi să înţeleagă momentul prin care trece ţara. S-a văitat continuu că “situaţia e dură şi că statul trebuie de acum să-şi reducă cheltuielile”.

La finalul pledoariei, premierul a făcut şi un tur de sală, întrebându-i pe cei prezenţi despre cum ar trebui să comunice şi despre cum ar trebui să se poziţioneze public în perioada următoare. Întâlnirea a durat cu puţin peste o oră.