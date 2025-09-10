Prima pagină » Politic » Gândul: Bolojan a convocat azi la Guvern sociologi, influenceri, politologi şi analişti

Gândul: Bolojan a convocat azi la Guvern sociologi, influenceri, politologi şi analişti

La final de program, când angajaţii de la Guvern ieşeau pe uşă, intrau la schimb sociologi, politologi, analişti şi lideri de opinie. Au fost convocaţi de Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, la început de săptămână, pentru o întâlnire informală cu premierul Ilie Bolojan.
Gândul: Bolojan a convocat azi la Guvern sociologi, influenceri, politologi şi analişti
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Departamentul Politic
10 sept. 2025, 22:35, Politic

Şedinţa a început la ora 17, cu participarea unor nume sonore, invitaţi frecvent mai ales în studiouri de televiziune, în talk show-uri care fac agenda publică şi o pot şi influenţa deopotrivă. scrie gandul.ro.

Printre ei, Remus Ştefureac, celebru pentru realizarea studiului privind Nostalgia Comunistă la români şi pentru pretenţia ca statul să cheltuie nu mai puţin 1 miliard de euro pentru propagandă anti-comunistă.

Sociologul Vladimir Ionaş a fost şi el prezent, la fel şi analiştii Radu Magdin, Alex Coita sau Oana Popescu Zamfir de la Global Focus. Şi alţii.

Premierul le-a cerut celor prezenţi să înţeleagă momentul prin care trece ţara. S-a văitat continuu că “situaţia e dură şi că statul trebuie de acum să-şi reducă cheltuielile”.

La finalul pledoariei, premierul a făcut şi un tur de sală, întrebându-i pe cei prezenţi despre cum ar trebui să comunice şi despre cum ar trebui să se poziţioneze public în perioada următoare. Întâlnirea a durat cu puţin peste o oră.