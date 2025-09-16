Gavin Newsom cere Partidului Democrat să investească mai multă atenție asupra tinerilor

Marți, guvernatorul Californiei a anunțat o nouă inițiativă publică de voluntariat destinat tinerilor bărbați, menit să contracareze „epidemia de singurătate”. Acesta a făcut apel ca peste 10.000 de tineri să se implic în organizații non-profit pentru a combate cauzele care duc la o rata de suicid peste medie în rândul bărbaților și tinerilor.

„Avem o epidemie de singurătate și multe dintre acestea se manifestă și metastazează online în moduri foarte profunde și consecvente, iar săptămâna trecută a subliniat acest lucru”, a declarat Newsom.

El a făcut referire și la uciderea lui Charlie Kirk pe un campus universitar din Utah, considerând că tragedia a evidențiat și mai clar problema izolării sociale.

Acesta a subliniat demersurilor de succes ale activistului decedat în mobilizarea tinerilor, subliniind că propriul partid a avut o atitudine „absentă” privind acest grup demografic.

Guvernatorul a amintit de faptul că Charlie Kirk a fost primul invitat la podcastul său, „This is Gavin Newsom”, „Pentru că i-am recunoscut influenţa, nu doar la ultimele alegeri, ci şi în câţi tineri au răspuns chemării în ceea ce priveşte organizarea în campusuri şi susţinerea dialogului, precum şi a principiilor organizaţionale pe care Charlie Kirk le susţinea”.