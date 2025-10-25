George Simion, la Praga: Democrația din interiorul țărilor UE este în pericol

Potrivit unui comunicat al AUR, aflat la ceremonia „Saint Adalbert Award 2025”, George Simion a criticat cenzura ideologică și limitarea libertății politice în statele europene. El a dat exemplul alegerilor prezidențiale din Irlanda: „Au permis doar trei candidați la alegerile prezidențiale din Irlanda, niciun eurorealist, niciun eurosceptic, nicio voce din afara sistemului nu a fost lăsată să candideze. Reacția irlandezilor a fost să își anuleze voturile”.

Liderul AUR a vorbit despre degradarea valorilor democratice și a spus că Europa trăiește o nouă formă de totalitarism sub masca progresului: „De la vest la est, de la nord la sud, democrația din interiorul țărilor UE este în pericol. Cum poți scăpa de un regim totalitar atunci când ești democrat și crezi în libertate? E complicat. Dar părinții și bunicii noștri, care au luptat pentru libertate înaintea noastră, au reușit”.

În fața liderilor conservatori din Europa Centrală și de Est, Simion a amintit de idealurile celor care au luptat împotriva comunismului: „Ei au vrut să facă parte din lumea occidentală, din lumea liberă. Au vrut să scape de marxism și de comunism. Și iată-ne, 45 de ani mai târziu, aceasta nu este o democrație. Ne confruntăm din nou cu noi forme de marxism și comunism. Le vom înfrunta împreună”.