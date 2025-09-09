Gorghiu, către Manole: Păstrați ANES ca instituție distinctă

Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, deputatul Alina Gorghiu își exprimă îngrijorarea față de propunerea de comasare a ANES cu ANITP.

„Înțeleg nevoia de eficientizare, dar vă cer respectuos să reanalizați această propunere, întrucât o astfel de decizie nu ar fi oportună”, transmite parlamentarul.

Gorghiu subliniază că ANES este singura instituție de stat care coordonează politicile publice și cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, un mandat unic și strategic. ,

„În primele opt luni din 2025, 40 de femei au fost ucise de parteneri sau foști parteneri, iar anual peste 60.000 de femei cer sprijin statului. Orice diminuare a atribuțiilor ANES ar însemna pierderea progreselor și a încrederii victimelor”, atrage atenția deputatul.

În document, sunt enumerate și principalele riscuri ale comasării: compromiterea procesului de aderare la OECD, încălcarea convențiilor internaționale ratificate de România și blocarea accesului la fonduri europene prin PNRR și programe operaționale. Totodată, Gorghiu reamintește că ANES gestionează Strategia Națională 2022–2027 pentru Egalitate de Șanse, administrează linia telefonică de urgență 0800.500.333 și licențiază serviciile sociale dedicate victimelor.

„Misiunea ANES are specificitate proprie și necesită vizibilitate instituțională separată. Lipsa unei coordonări clare ar însemna slăbirea mecanismelor de prevenire și intervenție, cu impact direct asupra vieții femeilor din România”, avertizează parlamentarul.

În concluzie, Gorghiu cere ministrului să renunțe la ideea comasării și să consolideze ANES ca instituție distinctă, cu resursele necesare.

„Femeile din România au nevoie de o instituție puternică, vizibilă și independentă, nu de una absorbită într-un mecanism mai birocratic”, se arată în scrisoare.