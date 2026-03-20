UPDATE Grindeanu, despre prețurile la motorină și benzină: Somez să fie prioriotate pentru Guvern

UPDATE

„PSD îi solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să analizeze și să ia urgent o decizie în privința propunerilor miniștrilor PSD de la Energie și Agricultură pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. PSD subliniază că cei doi miniștri au formulat soluții, imediat după declanșarea crizei globale a țițeiului, însă acestea au rămas blocate pe circuitul guvernamental din cauza indeciziei lui Ilie Bolojan”, potrivit unui comunicat de presă.

Social-democrații afirmă că este „un nou blocaj nejustificat, care îi afectează pe români și toată economia”.

„Peste tot în lume, guvernele au inițiat măsuri ferme și acționează pentru a-și proteja cetățenii și firmele în urma șocului produs pe piața internațională a țițeiului și a altor produse derivate.

În acest context al schimbărilor majore și rapide care se produc la nivel global, lipsa unei decizii nu mai reflectă calcul atent sau cumpătare, ci o incapacitate gravă de a reacționa pentru prevenirea unor riscuri ce pot afecta populația și economia națională. România nu își mai permite astfel de blocaje! Fiecare zi de întârziere în formularea unei decizii guvernamentale în această chestiune amplifică îngrijorările și incertitudinile din societate și economie”, se mai arată în comunicat.

Potrivit PSD, „România are nevoie de un guvern responsabil, care să fie capabil să reacționeze rapid și hotărât pentru preîntâmpinarea crizelor de la pe plan internațional”.

Știrea inițială

Liderul social-democrat a indicat clar care ar trebui să fie următorul pas al Executivului:

„De acum, prioritatea (…) cred că trebuie să fie aceasta (…): prețul la motorină, prețul la benzină, tot ce ține de energie.”

Grindeanu a transmis un mesaj ferm către Guvern, cerând intervenții rapide:

„Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez, ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe și să fie prioritate pentru Guvern”.

Soluțiile există, decizia aparține Guvernului

Potrivit liderului PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat deja mai multe scenarii de intervenție, discutate inclusiv cu Ministerul Finanțelor:

„Nu vreau să vin eu cu soluții, Bogdan Ivan (…) a dat soluțiile, poate să fie unele îmbunătățite.”

„Știu că a avut și el discuții în cadrul interministerial, cu ministrul Finanțelor, chiar la mine în birou.”

Grindeanu a subliniat că responsabilitatea finală revine Executivului:

„De acum e o decizie guvernamentală”.

Acciza flexibilă, printre variantele analizate

Întrebat despre introducerea unei accize flexibile la carburanți, liderul PSD a precizat că toate opțiunile au fost analizate, fără a indica o preferință clară:

„N-am discutat, s-au prezentat toate (…). Bogdan a prezentat toate aceste variante.”

Presiune pentru măsuri rapide

În final, Sorin Grindeanu a insistat că așteaptă soluții într-un termen foarte scurt: „Mă aștept urgent să se vină cu o soluție”.