Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil

Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a reacționat public după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, fondator al organizației Turning Point USA.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
11 sept. 2025, 11:57, Politic

„Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie niciodată să devenim toleranți față de ură, iar ideologia nu trebuie niciodată să justifice cruzimea. Ne rugăm pentru familia sa”, scrie pe X Sorin Grindeanu.

Charlie Kirk a fost ucis pe miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University, Statele Unite.

Atacul a fost catalogat drept unul cu motivație politică, iar autoritățile americane desfășoară o amplă anchetă pentru identificarea și prinderea făptașului.