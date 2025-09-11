Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil

„Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie niciodată să devenim toleranți față de ură, iar ideologia nu trebuie niciodată să justifice cruzimea. Ne rugăm pentru familia sa”, scrie pe X Sorin Grindeanu.

The assassination of Charlie Kirk is an abominable act. We must never become tolerant of hate and ideology must never justify cruelty. Prayers for his family. — Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) September 11, 2025

Charlie Kirk a fost ucis pe miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University, Statele Unite.

Atacul a fost catalogat drept unul cu motivație politică, iar autoritățile americane desfășoară o amplă anchetă pentru identificarea și prinderea făptașului.