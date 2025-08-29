Grindeanu: PSD şi-a făcut treaba la reforme, dar nu acceptă taxarea mamelor şi pensionarilor

„Am promis românilor şi am livrat! Miniştrii PSD şi-au făcut pe deplin treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat: reforma companiilor de stat şi a ASF, ANRE şi ANCOM– Secretariatul General al Guvernului (PSD), reforma pensiilor speciale ale magistraţilor – Ministerul Muncii (PSD) şi reforma în sănătate – Ministerul Sănătăţii (PSD)”, a postat Sorin Grindeanu.

„Sunt reforme grele aşteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate şi justiţie socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României. În paralel, consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război şi deţinuţii politici, dar şi prin impozitarea câştigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democraţii nu pot susţine un stat român cinic care nu recunoaşte meritele celor care şi-au pus viaţa în slujba ţării, dar îi scuteşte de taxe pe cei mai bogaţi dintre români”, adaugă acesta.

După ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democraţi va formula amendamente pentru a corecta şi alte puncte: „Nu suntem de acord cu faptul ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele câştigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral şi PSD nu poate susţine astfel de lucruri! PSD este parte activă şi susţine pe deplin reformele necesare şi nevoia de a elimina privilegiile şi sinecurile, dar nu putem susţine măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală. La fel cum consider că pentru unitatea Coaliţiei, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”.