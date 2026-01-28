Prima pagină » Politic » PSD condiționează tăierile din administrație de adoptarea simultană a măsurilor de relansare economică: Cele două nu trebuie separate

PSD acceptă tăierile din administrație doar dacă acestea vin împreună cu măsuri clare de relansare economică.
Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
28 ian. 2026, 11:57, Economic

PSD a anunțat miercuri că va sprijini reducerea cheltuielilor și a posturilor din administrația locală doar dacă aceste decizii vor veni împreună cu un set de măsuri pentru stimularea economiei.

Poziția partidului apare pe fondul discuțiilor din Coaliție, unde premierul Ilie Bolojan ar fi dorit adoptarea separată a celor două pachete.

Într-un comunicat oficial, social-democrații și-au transmis poziția lor politică.

„PSD îşi afirmă decizia fermă de a susţine în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administraţie DOAR dacă va fi însoţit de măsurile PSD pentru stimularea economiei naţionale. Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate”, apare în comunicat.

Reprezentanții PSD susțin că, la nivelul Coaliției, există în prezent un acord asupra necesității de sprijin pentru economie.

În schimb, PSD spune că nu înțelege opoziția exprimată anterior de unii parteneri față de soluțiile propuse de social-democrați, mai ales în condițiile în care acestea ar susține mediul de afaceri.

Marți, premierul Ilie Bolojan a declarat că, până la finalul săptămânii, Guvernul va decide modul de promovare a reformei administrației și a măsurilor de redresare economică.

El a spus că există șansa adoptării separate a celor două pachete, fie prin asumarea răspunderii în Parlament, fie prin ordonanțe de urgență.

Tot atunci, Ilie Bolojan a avansat și varianta unui guvern minoritar.

La scurt timp după aceste declarații, PSD a venit cu o reacție mai dură.

Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, l-a avertizat pe Bolojan că o moțiune de cenzură ar putea bloca orice nouă nominalizare a sa. Acesta a cerut ca măsurile economice și cele privind tăierile din administrație să fie aprobate simultan, fără separare.

