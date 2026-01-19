Grindeanu, despre ministrul Justiției: Radu Marinescu are toată susținerea PSD

Sorin Grindeanu a declarat într-o intervenție la postul de televiziune RTV că are toată încrederea că Radu Marinescu a respectat legea în urmă cu 20 de ani când și-a susținut teza de doctorat. Teoria plagiatului, ar fi potrivit liderului social-democrat o manevră menită să-l înlăture pe Marinescu de la conducerea Ministerului Justiției.

„Nu suntem la școală de maici aici, de balet. Știm foarte bine ce s-a întâmplat și de ce e acest atac. Eram în guvern cu Eugen Teodorovici în urmă cu vreo 10 ani,11 ani, când aceeași schema a fost pusă în aplicare vis-a-vis de miniștrii sau chiar prim-miniștrii din acea perioadă.

E o treabă care a fost brevetată în urmă cu mult timp. Se înțelege foarte bine ceea ce se dorește prin înlăturarea ministrului Marinescu. Eu spun așa, dacă cineva nu a respectat legea, trebuie să plătească.

Eu am încredere că ceea ce a declarat Radu Marinescu, și anume că a respectat legea în vigoare atunci când și-a ținut doctoratul, în urmă cu 20 de ani, dacă nu mă înșel, a respectat, repet, legea și am încredere în ceea ce a spus. Dacă n-a făcut acest lucru, asta e o treabă pe care va trebui să o îndreptăm. Dar nu cred”, a declarat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a precizat în mod clar că Radu Marinescu se bucură, în continuare de susținerea partidului. Grindeanu a mai spus că o comisie analizează, în prezent lucrarea.

„Știu că Radu Marinescu a fost șef de promoție, a fost un student eminent. Sunt convins că a respectat legea. E o comisie care analizează în acest moment această lucrare.

Până atunci, Radu Marinescu are toată susținerea PSD, fără niciun fel de ezitare” a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a mai declarat că nu ia în calcul varianta în care premierul Bolojan l-ar putea remania pe domnul Marinescu fără acordul partenerilor de coaliție de la PSD.