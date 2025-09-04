Guvernul dezbate joi 23 de hotărâri, de la burse la investiții din PNRR

Agenda include 23 de hotărâri de guvern, șase memorandumuri și mai multe documente de politici publice.

Printre punctele de interes se numără aprobarea metodologiei-cadru de acordare a burselor și bugetul pe 2025 al Companiei Naționale Unifarm.

Un memorandum important vizează măsurile de reformă a pieței de energie pe termen scurt, pentru stabilirea unor prețuri corecte la consumatorii finali.

Un altul se concentrează pe digitalizarea sistemului judiciar și dezvoltarea infrastructurii necesare luptei împotriva corupției.

Guvernul va discuta și despre mai multe investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv proiecte de transformare digitală și dezvoltare a infrastructurii.

Pe listă se mai află numeroase hotărâri tehnice privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunuri imobile aflate în proprietatea statului, administrate de diverse instituții – de la inspectorate școlare la agenții agricole.

Executivul va examina și o ordonanță de urgență pentru modificarea Codului Silvic, plus mai multe note și puncte de vedere pe diverse inițiative legislative.