Igor Dodon, după înfrângerea Blocului Patriotic: „Până nu vor fi analizate toate contestațiile, nu vom recunoaște nici un fel de alegeri”

Igor Dodon este un politician moldovean, cunoscut mai ales pentru faptul că a fost președintele Republicii Moldova între 2016 și 2020. Provenit din Partidul Comunist, el a ajuns lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. În prezent, este șeful opoziției proruse reunite în alianța Blocul Patriotic.

Dodon s-a adresat jurnaliștilor luni, la prânz, în timpul unui miting convocat pentru a protesta față de modul în care au fost organizate alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm până la sfârșitul zilei”, a explicat Igor Dodon.

El a mai spus că toate contestațiile au fost depuse la CEC (Comisia Electorală Centrală n.r.) conform procedurilor în vigoare.

„Până nu vor fi analizate toate contestațiile, nu vom recunoaște nici un fel de alegeri”, a declarat Igor Dodon în timpul mitingului de la Chișinău.

Partidul proeuropean PAS și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.