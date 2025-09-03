Ilie Bolojan, despre alegerile din București: Sper să găsim o formulă în cursul acestei luni

Premierul Bolojan a explicat că este nevoie de o decizie politică în coaliție în următoarea perioadă. „Sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate, pentru a lua o decizie în acest sens”, a declarat prim-ministrul.

În ceea ce privește susținerea față de un candidat anume, șeful Guvernului a declarat: „În baza sondajului care a fost realizat de către PNL, cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu. El este în topul încrederii în Capitală și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală”.

Privind eventualele strategii, liderul liberal a susținut. „Aici este evident că ar fi bine să existe un candidat care are o masă critică importantă în spate, în așa fel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă, ei fracturează acel bazin de voturi și un contracandidat, care vine dintr-o zonă care nu este majoritară, dar care are, de exemplu, 30-35%, ar putea câștiga alegerile”.