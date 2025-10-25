Grindeanu, de Ziua Armatei: Armata Română are nevoie de investiții și salarizare demnă de respectul pe care îl merită

„La mulți ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români. De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România și a contribuit atât la independența, cât și la democratizarea țării noastre. Inclusiv în prezent, militarii români sunt apreciați în cadrul structurilor internaționale în care activează. O serie de succese ale operațiunilor NATO li se datorează”, a declarat Grindeanu, într-un comunicat.

El a adăugat că, pentru a-și menține performanțele, Armata Română „are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”.

„Doar așa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face față cu succes oricăror provocări”, a încheiat liderul PSD.