Prima pagină » Politic » Grindeanu, de Ziua Armatei: Armata Română are nevoie de investiții și salarizare demnă de respectul pe care îl merită

Grindeanu, de Ziua Armatei: Armata Română are nevoie de investiții și salarizare demnă de respectul pe care îl merită

Președintele interimar al PSD și președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, subliniind importanța aprecierii militarilor și necesitatea unor investiții pentru îmbunătățirea performanțelor Armatei.
Grindeanu, de Ziua Armatei: Armata Română are nevoie de investiții și salarizare demnă de respectul pe care îl merită
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 oct. 2025, 09:23, Politic

„La mulți ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români. De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România și a contribuit atât la independența, cât și la democratizarea țării noastre. Inclusiv în prezent, militarii români sunt apreciați în cadrul structurilor internaționale în care activează. O serie de succese ale operațiunilor NATO li se datorează”, a declarat Grindeanu, într-un comunicat.

El a adăugat că, pentru a-și menține performanțele, Armata Română „are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”.

„Doar așa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face față cu succes oricăror provocări”, a încheiat liderul PSD.