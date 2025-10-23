Ilie Bolojan despre războiul hibrid: Problema noastră este că avem o încredere socială scăzută

Privind rolul insutțiilor în războiul hibrid, Ilie Bolojan a spus că acestea „trebuie să facă mai mult”.

Șeful Guvernului a adăugat că fenomenul dezinformării are efecte puternice în România din cauza condițiilor sociale: „Întotdeauna dezinformarea dă rezultate pe un teren fertil pentru asta. Și problema noastră de bază este că avem o încredere socială foarte scăzută”.

Printre cauze, acesta a enunțat: „O bună parte din această încredere scăzută fiind generată de noi, cei din lumea politică. Și dacă noi fiecare acolo unde suntem pe o funcție mai mare sau mai mică, nu luptăm pentru a recâștiga încrederea oamenilor, nu-i de mirare că cred tot ce li se spune”.

„Aceasta a fost și cauza principală pentru voturi care s-au dat anul trecut, nu trebuie să ne ascundem și anul acesta, care au fost niște voturi de furie, de voturi împotriva nedreptăților percepute, împotriva privilegilor, împotriva lipsei de performanță, acesta este adevărul. Cu asta trebuie să luptăm, asta e problema de bază”, a continuat Bolojan.

„Când o țară este economic stabilă, ca încredere, dezinformarea nu are efecte, e ca un organism sănătos, vitaminizat, de care răceala nu îi provoacă daune mari, îți mai curge nasul, dar nu te duce la pat. Asta trebuie să facem și noi, să luptăm pentru sănătate economică, pentru încredere, pentru responsabilitate”, a conchis prim-ministrul.