Bolojan: Am făcut eficiență în casele oamenilor, dar n-am făcut eficient sistemul energetic național

„Pe partea de energie, am făcut câteva greșeli majore în acești ani. Am făcut eficiență energetică în unele case ale oamenilor, acordând vouchere și programe pe eficiență energetică, dar n-am făcut eficient sistemul energetic național”, a spus Ilie Bolojan, joi la Antena 3 CNN.

„În anumite ore, la prânz, de exemplu, când panourile fotovoltaice livrează la maxim, avem supraproducție pe care nu putem stoca, pentru că n-am făcut stocare la nivel național. Iar seara, când nu avem producție suficientă, cumpărăm la niște prețuri foarte mari”, a continuat premierul.

Acesta a criticat și modul de decizie și implementare a inițiativelor de energie: „Asta înseamnă să nu ai o strategie, să nu ai o coordonare unitară, să ai patru ministere în care fiecare face programul lui, de la Ministerul Energiei la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Fondurilor, la Ministerul Mediului, în care nu știu unii de alții, în care miniștrii au fost într-o competiție. Dar un plan, o strategie, ca să avem un mix energetic stabil și să avem o siguranță ați făcut? Nu”.

Premierul a adăugat că problemele persistă și din cauza proiectelor prost concepute

„Am proiectat la Craiova o centrală de peste 200 de megawati, deși nu e nevoie de o asemenea centrală. Bineînțeles, datorită proiectării defectuoase nu s-a prezentat nimeni la licitație. S-a amanat un an jumate, de doi ani de zile, de trei ani de zile. Dar în tot timpul ăsta trebuie să finanțăm pierderi de 50 de milioane de euro pe an ale acelei centrale, de exemplu. În zona, în Bazinul Gorjului, vă dați seama, e o situație asemănătoare. Și așa mai departe, peste tot. Deci, nefăcând ceea ce trebuie, nu avem producție în bandă”, a spus Ilie Bolojan.

Privind șantierele hidrocentralelor, șeful Guvernului a spus că lucrează la o nouă lege pentru finalizarea proiectelor blocate: „Lucrăm la ea, asta trebuie să facem. În așa fel încât centralele nominalizate efectiv să poată fi terminate”.