Premierul Bolojan anunță că se caută soluții pentru cei care au rămas fără casă după explozia din București

„Căutăm o soluție și astăzi. Pe legislație actuală, răspunsul instituțional a statului de sprijin poate fi doar prin ajutoare de urgență și pentru a da altfel de ajutoare, pe care, de exemplu, Primăria Generală e dispusă să le dea și Guvernul, calculând cum facem asta, e nevoie să modificăm legislația. Aici este o situație aparte și ea, din păcate, este recurentă, apare aproape anual în ultimii ani. Unul din minusurile pe care le avem – asta e o problemă foarte importantă – este mentenanța sistemelor, întreținerea, verificarea de calitate la timp, de la infrastructura de poduri, de exemplu, ca să le vopsești o dată la câteva zile, că se ruginesc și de la verificarea instalațiilor de încălzire de gaz și așa mai departe. Trebuie să recunoaștem că aici avem mari deficiențe, atât datorate operatorilor din acest sector, dar mai ales sistemelor moștenite dinainte de 89. Gândiți-vă că, într-un bloc, foarte mulți oameni, din păcate, funcționează într-o formulă de asociații de proprietari în care oamenii se îngrijesc strict de apartamentul lor, dar uneori, casa scării, instalațiile de apă, de canalizare, de gaze mai ales… Uneori nu li se face mentenanța, firmele care fac aceste lucrări nu au angajați de calitate, nu mai avem forță de muncă profesionistă, avem mari probleme în această zonă. Și atunci, pe acest fond, se pot întâmpla multe tragedii”, spune Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

Bolojan: Asigurările locuințelor, un element vital în orice țară

Premierul a afirmat că ar fi hazardat din partea sa să spună că va lua măsuri de pe zi pe alta și vor fi schimbate lucruri care au nevoie de schimbări, de mentalități, de sisteme.

„În afară de a pune presiune pe companii, pe toți cei implicați, autorități de reglementare, autorități locale, asociații de proprietari să își respecte aceste obligații care, cu siguranță, ar putea evita o parte a acestei tragedii. Un lucru foarte important pe care îl avem este să fim conștienți că asigurările locuințelor sunt un element vital în orice țară. Gândiți-vă că ani de zile nu ne-am asigurat locuințele. Și sunt două tipuri de asigurări: cele care îți asigură din toate punctele de vedere locuința (…), apoi este asigurarea obligatorie, dar care pentru astfel de cazuri, cum este cel din Rahova, din păcate nu este activă, ci numai pentru tornade, alte lucruri de genul acesta, furtuni și așa mai departe. Și cât timp nu înțelegem că lucrurile astea trebuie făcute la scara întregii țări, nu se formează fonduri importante, nu se încasează bani foarte mulți ca aceste sisteme să funcționeze”, a mai spus Bolojan.

Întrebat despre demersul primarului general interimar, Stelian Bujduveanu, care a spus că Primăria Generală este dispusă să repare acel bloc din Rahova fără ca oamenii să piardă titlul de proprietate asupra casei, dar are nevoie de o hotărâre de guvern, premierul a spus că această hotărâre este deja în transparență.

„E publicată în transparență decizională, va fi adoptată în perioada următoare, trebuie să stea câteva zile”, a afirmat Ilie Bolojan.