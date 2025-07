Ilie Bolojan, despre noul pachet de măsuri fiscale: Cea mai mare parte a greutății fiscale rămâne pe industria jocurilor de noroc / Premierul răspunde criticilor venite din partea PSD: E foarte ușor să stai pe margine și să spui cum ar trebui făcut

„Acest pachet este unul care ține exclusiv de competența guvernului și nu are o legătură cu competența președintelui român”, declară, marți seara, premierul Ilie Bolojan.

Întrebat „unde este Nicușor Dan în această perioadă”, Bolojan declară, la Digi24: „Acest pachet este unul care ține exclusiv de competența guvernului și nu are o legătură cu competența președintelui român. Indiferent cine este președintele, ale lui competențe, așa cum știți, sunt pe zona de politică externă, pe zona de apărare și pe o zonă de echilibru în statul român”.

Bolojan, despre ANAF: Avem adrese cu zeci sau sute de sedii de companii cu datorii în cascadă

„La unele adrese avem zeci sau sute de sedii de companii care acumulează datorii în cascadă, dar pe care nimeni nu le vede și n-a fost niciodată un control acolo”, declară marți seara prim-ministrul Ilie Bolojan.

Aceste lucruri nu mai pot continua pentru că sunt anormale și le vom corecta, susține premierul Ilie Bolojan, care spune că vârsta medie de pensionare în Justiție este 48 de ani, iar pensia medie de 5.000 de euro.

„Această situație o avem datorită, din nou, scăpării de sub control a modului în care categorii de oameni care lucrează în sectorul public au ajuns să se pensioneze mult mai repede decât este normal în orice țară din Europa. Acest lucru trebuie corectat, pentru că este o chestiune de inechitate față de ceilalți oameni, dar mai grav față de situația economică a țării noastre, care are nevoie de oameni în piața muncii, are nevoie de plătitori”, a spus Bolojan la Digi24.

Întrebat la Digi24 dacă măsurile fiscal-bugetare au fost adoptate împreună cu celelalte partide din coaliție, după criticile adresate de PSD, premierul Ilie Bolojan a spus: „Toate măsurile care au fost cuprinse în acest pachet au fost adoptate de comun acord cu reprezentanții tuturor partidelor care sunt reprezentați în guvern, cu vicepremierii de față, și au fost discuții care țin cont de realitatea și de posibilitățile noastre. Să știți că și mie mi-ar fi plăcut să continuăm cu toate excepțiile”.

„Per ansamblu este o creștere a taxării de peste 40% a jocurilor de noroc. Nu s-a mai făcut în ultimii ani o astfel de taxare. Asta este efectul per ansamblu”, declară Bolojan la Digi24, subliniind că măsurile vizează în special companiile din domeniu, nu jucătorii.

„Pe bună dreptate, românii nu au încredere în guvernări. Nu trebuie să ne ascundem de acest lucru. Asta pentru că, pe de-o parte, le-am promis de multe ori că vom face anumite lucruri pe care nu le-am făcut. Am spus că anumite lucruri vor fi făcute într-un anumit timp. Nu s-a respectat acest timp. Am spus că dacă ne votează pe noi, există niște soluții magice. Bineînțeles că după aceea s-a dovedit că nu există astfel de soluții și că doar o bună guvernare, doar o creștere a productivității, doar disciplină, muncă și seriozitate înseamnă rezultate pentru că altfel nu există soluții miraculoase. Și atunci e cât se poate de normal ca românii să nu aibă încredere în noi”, susține premierul Ilie Bolojan, marți seara, la Digi24.

Bolojan: Aveam un pas, doi până la degradarea ratingului și la o formă de incapacitate de plată

Premierul Ilie Bolojan susține, marți seara, la Digi24, că măsurile anunțate de Guvern „vor însemna o povară suplimentară pe umărul multora dintre cetățenii țării noastre”.