Bolojan a discutat cu autoritățile din Neamț și Suceava despre sprijinul pentru zonele afectate de inundații, programul Saligny și PNRR

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Bolojan a precizat că evaluările pagubelor la infrastructura publică vor fi finalizate săptămâna viitoare, astfel încât în prima săptămână din septembrie să poată fi alocate fondurile necesare pentru refacerea drumurilor, podurilor și rețelelor de utilități afectate.

În privința Programului „Anghel Saligny”, premierul a spus că există o capacitate redusă de a aloca fonduri suplimentare în 2024 și 2025, însă a fost agreată o programare multianuală pe trei ani pentru finalizarea lucrărilor, precum și o schemă de creditare pentru constructori.

Referitor la proiectele finanțate prin PNRR, autoritățile locale și guvernul au convenit asupra formulei de prioritizare, urmând ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să fie stabilite detaliile privind finanțarea.

„Am considerat întotdeauna că, atunci când un oficial vizitează un județ, este necesar să aibă o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale. Asta am făcut astăzi și voi continua să fac și în perioada următoare. Mulțumesc colegilor care au participat la discuțiile de astăzi. Voi susține întotdeauna că dialogul și colaborarea între Guvernul României și autoritățile locale pun lucrurile în mișcare în administrație”, a declarat premierul Ilie Bolojan.