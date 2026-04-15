Ilie Bolojan, discuție de două ore cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni privind tensiunile politice din coaliție

Premierul Ilie Bolojan a mers miercuri la Palatul Cotroceni pentru o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a durat în jur de două ore, au confirmat surse politice pentru MEDIAFAX. Nici Administrația Prezidențială, nici Palatul Victoria nu au transmis un comunicat oficial despre conținutul discuțiilor.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc fără anunț public și cu puțin timp înainte de o consultare internă decisivă din PSD privind susținerea pentru premierul Ilie Bolojan.

Pe 20 aprilie, aproximativ 5.000 de membri ai PSD urmează să decidă dacă își retrag sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. Votul vine la mai multe luni după ce tema a fost deschisă în interiorul partidului de către Sorin Grindeanu, președintele PSD, în contextul unor nemulțumiri legate de direcția guvernării.

Surse politice indică faptul că astfel de întâlniri între președinte și liderii executivului au loc periodic la Palatul Cotroceni, fără anunțuri publice. Sunt discuții pe diverse teme guvernamentale și politice. În perioada următoare sunt așteptate discuții și cu alți lideri ai coaliției.

PSD pregătește decizii privind sprijinul pentru Guvern

În interiorul PSD, procesul de consultare internă privind poziția față de premierul Ilie Bolojan intră în linie dreaptă. Aproximativ 5.000 de membri urmează să voteze, pe 20 aprilie, pentru continuarea sau retragerea susținerii politice.

Conducerea social-democrată anticipează că rezultatul va indica, în proporție mare, o orientare către retragerea sprijinului. În tot acest context, scenariile posibile includ o reconfigurare a participării PSD în Guvern.

Dacă premierul nu își depune mandatul după un eventual vot negativ, una dintre variantele luate în calcul de social-democrați include retragerea miniștrilor din Guvern, fără a afecta automat pozițiile de secretari de stat sau prefecți.

Asta ar menține o prezență administrativă parțială în structurile statului.