Ilie Bolojan, întâlnire astăzi cu primarii din Iași și Botoșani despre tăierile de buget

Premierul Ilie Bolojan are programată vineri o vizită în județele Iași și Botoșani. Scopul deplasării îl reprezintă întâlnirile cu primarii din cele două zone, axate pe problemele administrației publice locale, potrivit informațiilor transmise de G4Media.

Conform Biroului de presă al Guvernului, la aceste discuții vor lua parte și oficiali din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Marți seara, același minister a publicat în transparență decizională un proiect de lege care vizează măsurile administrative. Documentul urmărește creșterea capacității financiare și îmbunătățirea activității instituțiilor publice, la nivel central, dar și local.

Proiectul de act normativ stabilește reguli pentru o administrație mai eficientă, o colectare mai corectă a taxelor și impozitelor și un control mai strict al finanțelor publice.

Pentru anul 2026, autoritățile locale pot decide, temporar, reducerea cheltuielilor de personal. Măsura se aplică proporțional cu costurile aferente posturilor ocupate ar urma să fie desființate.

Executivul intenționează să își asume răspunderea în Parlament pentru acest proiect de lege.