Ilie Bolojan: Luni voi analiza discuțiile miniștrilor români despre oportunitățile create la Davos

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri seara, la Digi24, despre participarea miniștrilor români la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a afirmat că au fost foarte importante rolul acestei prezențe la eveniment, dar și oportunitățile informale generate de întâlnirile bilaterale.

Întrebat dacă delegația română de la Davos a avut un mandat clar sau dacă s-au căutat în mod special investitori, premierul a explicat că evenimentul, pe lângă prezentările oficiale din paneluri, a oferit prilejul unor discuții informale care pot genera contacte pentru România.

„Aici a fost o conferință care, în afară de prezentările pe care le-au făcut miniștrii în panelurile la care au participat, au fost probabil, și este întotdeauna, de fapt, un prilej pentru întâlniri bilaterale, pentru întâlniri informale, care pot forma contacte personale, care pot pregăti diferite agende publice, și cei trei miniștri care au reprezentat România au avut aceste întâlniri”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat și că România nu a avut reprezentare la Davos în ultimul an, ceea ce face ca ultima participare să fie un pas esențial în reconectarea cu comunitatea economică globală.

„Vă rog să vă gândiți că an de zile n-am avut niciun reprezentant, niciun ministru, la Davos, care era văzut un forum mai mult cu o componentă financiară, să spunem, globală, și n-a fost nimic deosebit în acest aspect. Aceasta este situația”, a afirmat el.

Premierul a mai precizat că miniștrii au primit aprobarea sa pentru deplasare și că luni va fi prima zi când vor fi analizate contactele stabilite și potențialele proiecte de interes pentru România.

„Miniștrii au primit aprobarea mea să se deplaseze și, de asemenea, luni voi avea discuții, s-au întors astăzi, în așa fel încât să vedem care sunt contactele pe care le-au stabilit și dacă sunt aspecte care țin nu doar de niște contacte personale, ci de proiecte care au legătură cu România”, a explicat Bolojan.