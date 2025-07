Ilie Bolojan: N-a fost înghesuială la funcția de premier

Ilie Bolojan spune că „n-a fost înghesuială” la funcția de premier, cum a fost în alte dăți. „Când vezi că țara este într-o situație dificilă, ai două posibilități – să dezertezi, să fii o speranță perpetuă că se va face ceva în viitor, sau să-ți asumi răspunderea”.

„Vă rog să vă puneți în locul meu. Aveam o cotă relativ bună de încredere înainte de a fi premier. Credeți că totul este bine în România și n-a fost nicio înghesioală să fie premierul României, cum a fost în alte dăți? N-a fost o înghesiuală. Credeți că cineva care e un om rațional, care are o cotă bună, ține să și-o distrugă prin anunțuri care știu că nu îl ajută ca și cotă de încredere? Aici nu ne jucăm cu țara noastră”, spune la Antena1 Ilie Bolojan.

Premierul afirmă că „aici nu faci ceea ce dă bine pentru tine”.

„Când vezi că țara este într-o situație dificilă, ai două posibilități. Să dezertezi, să fugi de acolo, să încerci să-ți conservi imagina, să fii o speranță perpetuă că se va face ceva în viitor, sau să-ți asumi răspunderea. Eu sigur, la o scară mult mai mică, în Oradea, am făcut astfel de reforme. La Consiliul Județean Bihor am făcut astfel de reforme. Am fost un an de zile secretar general în Guvernul Tăriceanu. (…) Deci problema este că atunci când comunitatea, în cazul ăsta, țara, are nevoie de tine, nu poți să fugi de acolo și asta a fost decizia pe care m-am asumat-o și știind aceste lucruri, vă puteți imagina că nu susțin aceste măsuri care nu-mi fac bine personal. Dar nu e o problemă că voi sta o zi, o lună, sau cât voi sta la Palatul Victoria. Eu nu vreau să stau degeaba și dacă, în această perioadă, vom reuși să facem nu ceea ce de bine, ci ceea ce trebuie pentru țara noastră și să o trecem prin această perioadă dificilă, înseamnă că n-am stat degeaba.”, încheie premierul Bolojan.