„În mod evident, da”. Bolojan, despre Nicușor Dan în plină criză politică

Premierul Ilie Bolojan a declarat că îl consideră în continuare partener pe președintele Nicușor Dan, respingând indirect sugestia că acesta ar sprijini tacit planul PSD de înlocuire a sa din funcție. „În mod evident, da", a răspuns Bolojan, întrebat dacă relația de colaborare se menține.
Andreea Tobias
21 apr. 2026, 14:27, Politic

Întrebat, marți, dacă, după un an de colaborare, îl mai consideră partener pe Nicușor Dan sau dacă are sentimentul că președintele sprijină tacit PSD, Bolojan a ales un răspuns ferm.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan în această perioadă”, a spus premierul.

Bolojan: „Un parteneriat corect”

Referitor la natura relației cu șeful statului, premierul a subliniat că cei doi au înțeles importanța cooperării.

„Ca oameni responsabili, înțelegem că pentru efecte maxime în reprezentarea României trebuie să lucrăm împreună”, a afirmat premierul. El a descris colaborarea drept una eficientă și corectă pe durata mandatului său.

Întrebat direct dacă îl mai consideră partener pe Nicușor Dan în contextul crizei politice actuale, Bolojan nu a ezitat. „În mod evident, da”, a răspuns premierul.

