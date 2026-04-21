„În mod evident, da”. Bolojan, despre Nicușor Dan în plină criză politică

Întrebat, marți, dacă, după un an de colaborare, îl mai consideră partener pe Nicușor Dan sau dacă are sentimentul că președintele sprijină tacit PSD, Bolojan a ales un răspuns ferm.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan în această perioadă”, a spus premierul.

Bolojan: „Un parteneriat corect”

Referitor la natura relației cu șeful statului, premierul a subliniat că cei doi au înțeles importanța cooperării.

„Ca oameni responsabili, înțelegem că pentru efecte maxime în reprezentarea României trebuie să lucrăm împreună”, a afirmat premierul. El a descris colaborarea drept una eficientă și corectă pe durata mandatului său.

Întrebat direct dacă îl mai consideră partener pe Nicușor Dan în contextul crizei politice actuale, Bolojan nu a ezitat. „În mod evident, da”, a răspuns premierul.