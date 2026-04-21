Bolojan: Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD

Partidul Național-Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD, a anunțat marți președintele liberal Ilie Bolojan.
Foto: Alexandru Dobre, MediafaxFoto
Cosmin Pirv
21 apr. 2026, 14:15, Politic

„Acum o lună de zile am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social-Democrat, am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, Partidul Național-Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful PNL a spus că, în condițiile crizei aflate în desfășurare, „decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu Partidul Social-Democrat”.

Ilie Bolojan spune că este vorba de „a rupe un anumit fel de a face politică care este unul defavorabil pentru România și pe care am crezut, la modul cinstit, în această perioadă, că îl putem îndrepta. Iar lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile țin de corecta administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă și corectă cu cetățenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat și a crea speranțe deșarte, de a elimina privilegii și sinecuri și de a guverna corect și cinstit pentru cetățenii noștri”.

