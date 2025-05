Întâlnire între Nicușor Dan și opozantul rus Vladimir Kara-Murza: „Onorat să mă întâlnesc cu președintele ales al României”

Vladimir Kara-Murza, cunoscut pentru opoziția sa față de Vladimir Putin, a distribuit o fotografie pe contul său de social media alături de Nicușor Dan, despre care spune că este „președintele ales al României care l-a învins pe candidatul pro-Putin”.

„Onorat să mă întâlnesc cu președintele ales al României @NicusorDanRO care l-a învins pe candidatul pro-Putin la votul de săptămâna trecută. Rusia și România sunt vecine la Marea Neagră – și este important să privim spre o altă eră, în care cooperarea va fi posibilă”, a scris Vladimir Kara-Murza în postarea sa.

Honoured to meet with Romania’s President-elect @NicusorDanRO who defeated the pro-Putin candidate in last week’s vote. Russia and Romania are Black Sea neighbours — and it is important to look ahead to a different era when cooperation will be possible. pic.twitter.com/LxAup75P54

