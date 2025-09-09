Ivan: Problema prețului ridicat la energie pune o presiune suplimentară pe buzunarul fiecărei familii

Despre tarifele diferențiate pe intervale orare pentru energia electrică, ministrul Energiei spune că cei mai mari beneficiari ar fi consumatorii care depășesc 250 kWh lunar.

Întrebat la Antena 3 CNN despre modul în care funcționează sistemul, ministrul a explicat că energia va fi mai ieftină între orele 11-13 (aproximativ 0,80-0,90 lei/kWh), iar în intervalele de vârf – între 18-22 și 6-11 – prețul va ajunge la maximum 1,40 lei/kWh.

Referitor la plângerile telespectatorilor care au fost îndrumați greșit de companiile furnizoare, ministrul a răspuns că există deja obligația legală pentru furnizorii cu peste 200.000 de clienți să ofere această opțiune. A precizat că este „foarte curios” să afle care companie nu respectă legislația în vigoare.

Întrebat când va fi discutat subiectul în CSAT, oficialul a spus că în cursul acestei săptămâni va avea o întâlnire cu președintele României pentru a-i prezenta un material pe această temă, urmând ca apoi să-l transmită către Guvern și CSAT.

Ministrul a mai anunțat că există deja trei oferte sub 1,30 lei/kWh – la 1,10, 1,20 și 1,29 lei – după ce a cerut furnizorilor să-și optimizeze costurile. Măsura face parte dintr-un pachet de cinci măsuri adoptate săptămâna trecută pentru reducerea prețurilor la energie electrică.