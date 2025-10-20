Kelemen: Decizia CCR este greu de explicat cu bunul simț

„Conform deciziei Curții Constituționale, reducerea pensiei speciale a judecătorilor și procurorilor și creșterea vârstei de pensionare sunt neconstituționale. Este greu de explicat acest lucru cu bunul simț!”, este mesajul transmis de Kelemen Hunor după ce legea privind pensiile magistraților a fost respinsă de CCR.

„În timp ce milioane de oameni muncesc toată viața, alții se pot pensiona la o vârstă fragedă – cu beneficii separate! Conform Curții Constituționale, neconstituționalitatea decurge din forme și nu din motive materiale. Dacă acest lucru este adevărat, guvernul nu poate ezita: procedura trebuie reluată!”, adaugă Kelemen.

Conform acestuia, trebuie cerută opinia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar după 30 de zile legea trebuie prezentată în fața Parlamentului cu același conținut și aceeași responsabilitate: „Epoca privilegiilor trebuie să ia sfârșit: aceleași reguli se aplică tuturor!”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

Președintele Nicușor Dan a transmis că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate și că va fi redactat un nou text legislativ, în timp ce premierul Ilie Bolojan nu a reacționat încă.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că formațiunea sa va propune un referendum pentru modificarea Constituției dacă legea privind reforma pensiilor de serviciu a fost repinsă pe fond.