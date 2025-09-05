Kremlinul a anunțat vineri că securitatea Ucrainei nu poate fi garantată prin trupe străine și că mai există pași importanți de făcut înainte ca Moscova și Kiev să ajungă la o întâlnire pentru a discuta despre încheierea conflictului, relatează agenția de presă Reuters.

Joi, douăzeci și șase de state au convenit să ofere Ucrainei garanții de securitate după încheierea războiului, inclusiv printr-o forță internațională terestră, navală și aeriană, a anunțat președintele Franței, la finalul întâlnirii „Coaliției de Voință”.

„Pot fi asigurate și furnizate garanții de securitate pentru Ucraina de către contingente militare străine, în special europene și americane? Cu siguranță nu, nu pot. Acest lucru nu poate servi drept garanție de securitate pentru Ucraina care să fie acceptabilă pentru țara noastră.”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția rusă RIA.

Dmitri Peskov a mai precizat pentru RIA că toate elementele necesare pentru securitatea Ucrainei există deja în acordurile rezultate din negocierile de pace de la Istanbul, desfășurate în 2022.

Documentul respectiv prevedea ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și să adopte un statut neutru, fără arme nucleare. În schimb, ar fi urmat să primească garanții de securitate din partea Statelor Unite, Rusiei, Chinei, Marii Britanii și Franței.

„Înainte de întâlnirile la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel, trebuie să se depună eforturi considerabile pentru a rezolva problemele minore, aspectele tehnice minore, care împreună constituie întregul proces de soluționare”, a declarat Peskov.