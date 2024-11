Lasconi a dus „prăjituri fără blat" la secţia de votare: „am votat pentru o Românie pentru toţi”

După ce şi-a exprimat opţiunea electorală, Elena Lasconi a declarat că a votat pentru ca românii să nu plece în altă ţară, pentru o ţară „în care să funcţioneze instituţiile statului, o ţară în care să ai parte de o şcoală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fii tratat. Am votat cu încrederea că 1.116 români nu au murit degeaba în 1989 şi că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toţi, nu doar pentru unii”.

Lasconi a adăugat că simte că astăzi se poate face o schimbare majoră pentru România.

Întrebată de reporteri ce le-a dus celor de la secţia de votare, ea a răspuns că le-a dus „cafea, ceai şi prăjituri fără blat”.