Liderul PSD Iași îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de „lipsă de respect pentru ieșeni”: „parcă ar fi venit clandestin”

„De când a preluat mandatul de prim-ministru, Ilie Bolojan a venit, pentru prima dată, la Iași. Momentul a fost ținut ascuns de autoritățile județene, parcă Bolojan ar fi venit clandestin”, a scris Cojocaru pe pagina de Facebook a PSD Iași.

Liderul PSD Iași a adăugat că lipsa unor investiții în derulare ar fi motivul pentru care premierul și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, nu au prezentat șantiere sau proiecte majore în cadrul vizitei.

Totodată, liderul PSD Iași a catalogat drept „lipsă de respect față de ieșeni” faptul că nu au fost oferite informații despre stadiul unor proiecte de interes major, precum autostrăzile A7 și A8, Spitalul Regional de Urgență, centurile ocolitoare, dar și investiții culturale sau sportive.

În concluzie, deputatul Bogdan Cojocaru a scris că vizita de la Iași a reprezentat „o simplă haltă” în turneul premierului prin Moldova.

Vineri, Ilie Bolojan a fost prezent în județele Neamț și Suceava, iar sâmbătă dimineață a avut o întâlnire cu președintele CJ Iași, Costel Alexe. Ulterior, șeful Guvernului s-a deplasat la Chișinău.