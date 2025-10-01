Legea pentru modernizarea școlilor militare și perfecționarea polițiștilor și militarilor a fost aprobată

Liderul deputaților USR și vicepreședinte al Comisiei de Apărare, Bogdan Rodeanu, a anunțat că în Camera Deputaților a fost adoptat, miercuri, cu 283 de voturi, proiectul de lege pe care l-a inițiat, prin care instituțiile de forță din România – ministere și servicii – vor putea investi direct în școlile de formare a subofițerilor, maiștrilor militari, ofițerilor și în centrele de perfecționare ale polițiștilor și militarilor.

Rodeanu a subliniat că legea creează cadrul legal pentru achiziții eficiente și rapide, evitând procedurile birocratice care încetineau procesul de dotare și modernizare. Astfel, investițiile în infrastructură, echipamente și resurse educaționale vor fi orientate exact acolo unde este nevoie, în funcție de realitățile de securitate și de programele strategice ale instituțiilor.

„Resursa umană este cea mai importantă. Poți avea cele mai moderne sisteme, dar fără maiștri și subofițeri instruiți la timp, capabilitățile nu pot fi utilizate la adevăratul lor potențial. Punerea în legalitate a acestui mecanism garantează că tehnicienii militari vor fi pregătiți la cel mai înalt nivel”, a declarat Bogdan Rodeanu.

El a precizat că legea reprezintă un pas esențial pentru profesionalizarea resursei umane din instituțiile de forță, considerată „cea mai modernă și mai puternică armă cu care ne apărăm țara”, și pentru asigurarea siguranței României în fața provocărilor de securitate actuale.