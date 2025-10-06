Lia Olguța Vasilescu cere reduceri de cel puțin 10% și în administrația publică centrală

Lia Olguța Vasilescu susține că este necesar ca în viitorul pachet de măsuri fiscale al guvernului să fie prevăzută, pe lâng reducerea numărului de posturi în administrația publică locală, și o reducere în administrația centrală.

„Practic în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală pentru că dacă în cea locală anul trecut a mai fost reducere anul trecut de 10% în cea centrală de ani de zile nu s-a făcut niciun fel de nu numai reducere, dar și structurare a cheltuielilor de personal”, a declarat luni Lia Olguța Vasilescu.

Ea a anunțat că în administrația publică locală PSD va susține reducerea a cel mult 20% din locurile ocupate.

„Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”, a spus Vasilescu.