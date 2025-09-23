Liderul deputaților AUR: PSD se joacă de-a opoziția și de-a guvernarea în același timp

„Mihai Ghigiu are tupeul să spună că proiectul PSD, prin care vor să „corecteze” măsurile din educație, nu ar fi împotriva premierului. Păi cine a votat acele măsuri aberante? Cine le-a avizat în Guvern și în Parlament? Tot PSD, cot la cot cu PNL, USR și UDMR”, spune Mihai Enache, liderul deputaților AUR.

Enache spune că modul în care acționează PSD este „o bătaie de joc la adresa românilor”.

„PSD a respins toate moțiunile depuse de AUR împotriva pachetelor fiscale și legislative care au adus austeritate, haos și dezastru. Ei sunt cei care au ținut în brațe acest guvern și l-au ajutat să treacă toate legile împotriva poporului. Și acum, cu aceeași gură, vin să spună că trebuie să repare ce au făcut tot ei? Aberant, sfidător, jignitor. PSD îi crede pe români de-a dreptul proști, incapabili să vadă cine sunt adevărații vinovați. Dar românii știu: cei care astăzi mimează grija pentru educație sunt aceiași care ieri au girat distrugerea ei. Iar istoria nu-i va ierta pe cei care au transformat România într-un experiment de austeritate pe spinarea copiilor, profesorilor și părinților”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.