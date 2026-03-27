Liderul PNL Bacău îl acuză pe primarul USR al Bacăului de „minciuni” și atacuri nejustificate la adresa Guvernului

Liderul PNL Bacău, Mircea Fechet, a lansat, vineri, un atac la adresa primarului USR al municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, pe care îl acuză de „alba-neagra în administrația locală” și de încercări de a transfera responsabilitatea pentru problemele bugetare către Guvern.

Fechet susține că edilul din Bacău ar fi majorat taxele și impozitele locale „la un nivel maxim” și că încearcă să justifice aceste măsuri prin critici la adresa Executivului și a premierului Ilie Bolojan.

„Situația din curtea dlui Viziteu are un fir logic ușor de urmărit (…) Mai întâi, a majorat taxele și impozitele locale la un nivel maxim, dincolo de orice limită recomandată de guvernul în care îi găsim ca miniștri pe subordonații dlui Viziteu pe linie de partid. Decizia de a pune presiune directă pe băcăuani și pe mediul de afaceri are autor cunoscut: Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu, care dă vina pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu i-au ieșit calculele electorale. Fiindcă una a promis și alta a livrat”, a scris Mircea Fechet într-o postare pe Facebook.

„Primarul Bacăului își spală rușinea de a fi singurul din țară la conducerea unui oraș reședință de județ care a eliminat bonificația legală de 10% pentru plata în avans a taxelor și impozitelor locale până la data de 31 martie. Anunțul privind revenirea la această bonificație, din 2027, după o perioadă în care contribuabilii au plătit deja mai mult, este o nouă mostră de dispreț față de băcăuani”, a mai spus Fechet în postarea sa.

În reacția sa, Fechet mai afirmă că „atacul la adresa premierului Bolojan, implicit a PNL, nu rezolvă nimic. Nu scade taxele, nu aduce investiții și nu repară erorile grave de administrație. Produce doar zgomot și confuzie”. Liderul PNL Bacău îl mai acuză pe primar și de inconsecvență politică și de alianțe „de conjunctură”.

„Cu alianțe de conjunctură, compromisuri fără explicații și un discurs care se schimbă în funcție de interesul de moment, ba e albă, ba e neagră, ați dovedit un lucru rușinos: că știți să vă negociați principiile. Cu jocuri de imagine și jumătăți de adevăr, ne-ați convins că sunteți dispus să vindeți interesele băcăuanilor pentru tunuri care secătuiesc bugetul local și pentru aplauze ieftine”, a conchis Fechet.

Ce a spus Viziteu

Reacția lui Fechet vine după o postare a primarului Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, publicată vineri pe Facebook, în care acesta critica politicile guvernamentale și impactul asupra bugetelor locale.

„După ce Bolojan ne-a luat banii de termoficare, școli și cofinanțări am găsit soluția să revenim la bonificația de 10% pentru băcăuani. După discuții serioase cu cei 16 consilieri de la PSD, PMP, AUR, FD, Verzi și USR, am găsit soluțiile necesare pentru ca, începând de anul viitor, să revenim la bonificația de 10% pentru persoanele fizice. Reducerea la 5% nu a fost alegerea noastră. A fost efectul direct al deciziilor hazardate ale Guvernului, care a tăiat fără explicații și fără consultare resurse esențiale pentru administrațiile locale”, a spus Viziteu în postarea sa.