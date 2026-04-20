Liderul Scoției propune un nou referendum pentru independență

Premierul Scoției, John Swinney, propune un nou referendum pentru independență. Acesta ar putea avea loc în 2028. Procedurile ar putea fi continuate dacă partidul premierului câștigă alegerile parlamentare din Scoția.
Liderul Scoției propune un nou referendum pentru independență
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
20 apr. 2026, 16:15, Politic

Liderul scoțian John Swinney a declarat că țara este „foarte aproape” de independență și a propus un referendum pentru 2028, potrivit Anadolu. El a explicat că din ce în ce mai mulți scoțieni își doresc independența ca urmare a Brexitului.

„Cred că suntem foarte aproape de a câștiga independența scoțiană. Trebuie doar să facem asta să se întâmple”, a spus el în timpul campaniei Partidului Național Scoțian (SNP) înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare.

Partidul naționalist de centru-stânga își propune să obțină majoritatea locurilor în alegeri, ceea ce ar consolida solicitările pentru un alt referendum privind viitorul Scoției. Premierul a mai spus că, dacă referendumul va avea succes, Scoția ar putea deveni independentă în aproximativ 18 luni de la un vot, posibil până la sfârșitul anului 2030.

Ultimul referendum din 2014 a fost respins de scoțieni. 55% dintre cei care au votat au optat pentru a rămâne în Regatul Unit și 45% pentru a susține independența.

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cât de des ar trebui să repornești telefonul mobil pentru a-l menține la performanțe optime
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Apel suprinzător al președintele Iranului pentru țara sa: „Lăsați războiul, e vremea pentru reconstrucție”
Libertatea
Cum să reduci hipertensiunea arterială cu ajutorul unui prosop. Mulți români aplică această metodă rapidă!
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor