Liderul Scoției propune un nou referendum pentru independență

Liderul scoțian John Swinney a declarat că țara este „foarte aproape” de independență și a propus un referendum pentru 2028, potrivit Anadolu. El a explicat că din ce în ce mai mulți scoțieni își doresc independența ca urmare a Brexitului.

„Cred că suntem foarte aproape de a câștiga independența scoțiană. Trebuie doar să facem asta să se întâmple”, a spus el în timpul campaniei Partidului Național Scoțian (SNP) înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare.

Partidul naționalist de centru-stânga își propune să obțină majoritatea locurilor în alegeri, ceea ce ar consolida solicitările pentru un alt referendum privind viitorul Scoției. Premierul a mai spus că, dacă referendumul va avea succes, Scoția ar putea deveni independentă în aproximativ 18 luni de la un vot, posibil până la sfârșitul anului 2030.

Ultimul referendum din 2014 a fost respins de scoțieni. 55% dintre cei care au votat au optat pentru a rămâne în Regatul Unit și 45% pentru a susține independența.