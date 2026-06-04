UDMR: Premierul desemnat trebuie să prezinte majoritatea, programul și echipa pe care se bazează

„Prim-ministrul desemnat trebuie mai întâi să prezinte pe ce majoritate, pe ce program și pe ce echipă se bazează. În funcție de aceste elemente, vom lua decizia privind susținerea Guvernului”, a transmis Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR.

Potrivit purtătorului de cuvânt, pentru UDMR „cea mai importantă întrebare nu este cum se împart portofoliile ministeriale, ci dacă în spatele noului Guvern va exista o majoritate parlamentară funcțională”.

Anterior, Botond a precizat că situația politică va fi discutată, vineri, în cadrul unei ședințe în conducerea UDMR, afirmând că nu va fi luată o decizie pentru susținerea sau nu a instalării guvernului.

„Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu Eugen Tomac, iar acesta ne va prezenta planurile sale și obiectivele pe care dorește să le realizeze în calitate de șef al guvernului. În prezent, nu este încă clar dacă vom putea susține un astfel de guvern sau nu”, afirma, joi, purtătorul de cuvând al UDMR, Csoma Botond.

Reamintim că europarlamentarul independent Eugen Tomac a fost desemnat, joi seară, în funcția de premier de către Nicușor Dan. Tomac propune formarea unui cabinet tehnic, format din specialiști și s-a declarat deschis la dialog cu formațiunile politice.

Prioritățile sale includ continuarea asigurarea continuării finanțării PNRR, aderarea la OCDE, garantarea securității țării și a cetățenilor, menținerea relevanței în NATO, dar și consolidarea parteneriatului strategic cu SUA.