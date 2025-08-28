Liderul senatorilor AUR acuză coaliția că nu este capabilă să adopte soluții de reducere a cheltuielilor statului

În loc să taie din aparatul bugetar supradimensionat și din privilegiile clientelei, guvernarea a crescut TVA-ul și accizele, a redus salariile profesorilor, lovește în mame și foștii deținuți politici și confiscă banii din Pilonul II, dar în același timp oferă ajutoare de stat uriașe multinaționalelor și apropiaților de partid, arată senatorul AUR.

„Astăzi coaliția pentagonală și-a epuizat și ultima fărâmă de credibilitate, dovedind că nu este capabilă să adopte nicio soluție concretă de reducere a cheltuielilor statului. Scurtul bilanț al măsurilor luate până acum arată astfel: a crescut TVA; a crescut accizele; a dublat prețul electricității pentru jumătate din gospodării; a redus salariile profesorilor cu 16% și a crescut normele didactice cu 16%; a început sa colecteze CASS de la foștii deținuți politici și de la mamele cu copii mai mici de doi ani; a confiscat banii contribuabililor din pilonul II și îi plimba pe la niște fonduri care să îi împrumute guvernului, contra unui comision generos; în schimb a dat, cu generozitate, ajutoare de stat francezilor de la Renault (pentru o vopsitorie), nemților de la Drexlmaier (pentru niște cablaje) și colegului de partid al premierului, Adrian Videanu. Ce mai așteptăm de la această coaliție: să reducă taxarea multinaționalelor și să legalizeze sifonarea profiturilor peste graniță. Plus obligarea tuturor antreprenorilor români să supra-capitalizeze băncile, pentru a avea statul de unde se împrumuta. De acum e clar: în următorii trei ani, această coaliție se va umple doar de ridicol și va pierde alegerile.”, afirmă Peiu.

Peiu consideră că reducerea cheltuielilor se poate face și altfel

El susține că reducerea cheltuielilor statului se poate face prin reducerea dimensiunilor statului: guvern cu 10 ministere, fără vicepremieri, maxim 30 de secretari de stat, maxim 20 de agenții și autorități, readucerea democrației parlamentare: legile trebuie făcute în parlament, nu la guvern: interzicerea ordonanțelor de urgență, readucerea libertății economice și a capitalismului: desființarea agențiilor și autorităților care îngrădesc libertatea pieței, reducerea rațională a dimensiunilor statului: niciun funcționar sa nu plece înainte de desființarea funcțiilor pe care le îndeplinea, susținerea capitalului național, suprimarea practicilor împrumuturilor prin “plasamente private”, a ajutoarelor de stat către multinaționale, a prelungirii automate a licențelor de exploatare a resurselor, orice ban împrumuta sau cheltuie statul trebuie făcut transparent: pe bursă și prin licitație.

„Vi se pare greu? Nu este, doar că i-ar durea pe mulți. De aici și de afară”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.