Luca Niculescu negociază și cu grupul parlamentar al lui Victor Ponta, dar și cu „grupul suveranist” PACE – Întâi România

Consultările au loc într-un moment în care Niculescu încearcă să identifice voturile necesare învestirii Cabinetului său, în condițiile în care principalele partide parlamentare nu au ajuns la un acord pentru formarea unei majorități guvernamentale.

Potrivit programului transmis duminică de echipa premierului desemnat, întâlnirile vor începe la ora 12:00, cu reprezentanții USR, la sediul partidului.

La ora 14:00, Luca Niculescu va discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale, iar la ora 16:00 va avea loc întâlnirea cu PACE – Întâi România. Ultima discuție a zilei este programată la ora 17:00, cu reprezentanții Uniți pentru România.

Ultimele trei întâlniri vor avea loc la Palatul Parlamentului.

La masa negocierilor, grupul parlamentar din care face parte Victor Ponta

Una dintre întâlnirile care atrag atenția este cea cu Uniți pentru România, grup parlamentar din care face parte fostul premier Victor Ponta.

UPR a fost constituit în mai 2026, după destrămarea grupului parlamentar POT din Camera Deputaților, și este condus de deputatul Răzvan Chiriță. Victor Ponta s-a afiliat grupului în luna iunie.

În septembrie, UPR l-a susținut chiar pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru, argumentând că România are nevoie de un premier politic și de o majoritate parlamentară clară.

Grupul a anunțat atunci că nu dorește prelungirea blocajului politic și că va contribui la identificarea unei soluții guvernamentale stabile.

Între timp, UPR a pierdut unul dintre parlamentari. Deputatul Călin Florin Groza și-a anunțat pe 5 octombrie trecerea la PSD, grupul rămânând cu 16 membri.

Deși întâlnirea de luni nu înseamnă automat că Victor Ponta sau parlamentarii UPR vor susține Guvernul Niculescu, includerea grupului în negocieri arată că premierul desemnat încearcă să discute și cu formațiunile aflate în afara formulelor tradiționale de guvernare.

Niculescu discută și cu PACE, grupul format din parlamentari proveniți din SOS România și POT

O altă întâlnire importantă este cea cu PACE – Întâi România, grup parlamentar constituit în 2025, în principal din senatori proveniți din SOS România și POT, alături de parlamentari neafiliați.

Din grup fac parte politicieni precum Nadia-Cosmina Cerva, Ninel Peia, Clement Sava, Rodica Cușnir și Cristian Bem.

PACE s-a poziționat în zona politică suveranistă.

Grupul parlamentar PACE – Întâi România s-a remarcat în timpul crize guvernamentale printr-o propunere neobișnuită: desemnarea Patriarhului Daniel, liderul Bisericii Ortodoxe Române, în funcția de prim-ministru.

Pe 28 iunie 2026, grupul a transmis un comunicat în care susținea că Patriarhul Daniel reprezintă singura soluție capabilă să asigure o majoritate parlamentară solidă și să scoată România din blocajul politic.

Inițiativa a fost promovată de senatorul Clement Sava, vicelider al grupului, care a argumentat că Patriarhul ar putea obține voturi de la PSD, PNL, partidele suveraniste și chiar USR. Parlamentarul a susținut că liberalii nu ar îndrăzni să se opună Bisericii, în timp ce reprezentanții USR au participat la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

În sprijinul propunerii, parlamentarii au invocat precedentul istoric al Patriarhului Miron Cristea, care a condus Guvernul României între 1938 și 1939, în timpul dictaturii regale instaurate de Carol al II-lea.

PSD, PNL și UDMR, consultate deja. Niculescu vrea să depună joi lista Guvernului

Luca Niculescu a avut deja întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR, însă discuțiile nu au produs deocamdată o majoritate parlamentară clară.

PSD, prin liderul Sorin Grindeanu, a cerut o formulă guvernamentală asumată și un program economic concret, avertizând că nu va susține automat viitorul Cabinet.

PNL s-a arătat dispus să acorde un vot de învestitură, fără să intre într-un Guvern alături de PSD, în timp ce UDMR a indicat că ar putea susține instalarea noului Executiv fără să participe la guvernare.

Premierul desemnat intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor.

Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor – 233 de voturi.