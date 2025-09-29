Macron felicită Republica Moldova pentru votul proeuropean: Alegerea poporului s-a afirmat cu forță

”În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate” a scris Emmanuel Macron pe x.com.

Partidul proeuropean și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.

Și Ursula von der Leyen a felicitat Republica Moldova

Principalii lideri ai Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare Republicii Moldova după alegerile parlamentare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că votul de duminică este o confirmare a orientării europene a Chișinăului: „Moldova, ați reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul este al vostru”.

Mesajul a fost dublat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a vorbit despre un „moment istoric” pentru Republica Moldova.

„Viitorul Republicii Moldova este în Europa! La acest pas istoric înainte, oamenii din Moldova au ales calea democrației, a speranței și a oportunităților. Au ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a scris Roberta Metsola pe platforma X.