Maia Sandu sosește duminică la Bucureşti. Președinta Moldovei participă la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va călători duminică la București. În programul vizitei sale de duminică se află participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale.

Mai mult decât atât, Maia Sandu are o întâlnire planificată alături de președintele Nicușor Dan.

„Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România”, anunţă Preşedinţia Republicii Moldova.

Maia Sandu va fi prezentă la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Catedrala Națională din București, cel mai amplu proiect religios al României moderne, va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Prefericirii Sale Daniel, Patriarhul României.

Patriarhia Română a anunțat că sfințirea Catedralei Naționale din București 2025 este una dintre cele mai ample manifestări religioase organizate în România în ultimii ani.