Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale (MApN).
MApN: Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară
05 sept. 2025, 15:00, Politic

Exercițiul interinstituțional este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Acesta se va desfășura în perioada 8-12 septembrie în județele Alba, Bacău, Cluj, Constanța, Covasna, Harghita, Neamț, Maramureș și Mureș.

Coordonat de Statul Major al Apărării, exercițiul are ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și creșterea nivelului de reziliență națională.

Ce includ exercițiile

Totodată, vor fi verificate și perfecționate procedurile comune de acțiune, inclusiv pentru gestionarea unor posibile incidente de tip CBRN (chimic, bacteriologic, radiologic, nuclear).

Pe durata exercițiului vor avea loc acțiuni de patrulare, tabere mobile, misiuni de menținere a ordinii publice, utilizarea dronelor, operațiuni de deminare în spații marine, evaluări medicale, precum și acțiuni de combatere a amenințărilor cibernetice.

La activități participă subunități de vânători de munte, artilerie, geniu, CBRN, specialiști EOD, forțe aeriene și navale, precum și structuri de medicină militară.

Exercițiul Concordia se desfășoară anual.