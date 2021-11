Marcel Ciolacu, după negocierile pentru Guvern cu PNL: Cine nu are premier, are Ministerul de Finanţe

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, că în urma negocierilor cu PNL nu s-a concluzionat care dintre partide va da premierul.

„Nu am ajuns la o discuţie cine are primul ministru. Dacă noi insistăm, cum e corect, dacă nu primul ministru, Ministerul de Finanţe să fie la PSD. Şi cei de la PNL, la fel de corect, au insistat, dacă nu au primul ministru să aibă Ministerul de Finanţe. Am mai avut o discuţie foarte aplciată pe pachetul social. Rămânem în continuare să căutăm venituri”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a spus că până joi are siguranţa că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliţiei PSD-PNL-UDMR.