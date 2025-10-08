Marcel Ciolacu: Impozitarea progresivă ar fi evitat creșterea TVA și inechitatea socială

Ciolacu a explicat că o nevoie reală de încasări la buget, dar soluția aleasă nu a fost cea corectă. „Știți foarte bine că Sorin Grindeanu și cu echipa PSD au susținut varianta de impozitare progresivă, susținută de altfel și de Banca Mondială și de Comisie, de toată lumea. Aceasta ar fi evitat, categoric, această mărire de TVA și această inechitate socială”,a spus fostul premier, miercuri, în emisiunea „Ai aflat” de la Gândul.

„Sunt convins că primul ministru vede cifrele și are consilieri care analizează și arată exact ce înseamnă acele cifre. Nu cred că în acest fel vom duce economia unde ne dorim cu toții, în acest context complicat mondial și european”, a spus Ciolacu.

Fostul premier a vorbit și despre impactul programului Anghel Saligny asupra economiei. „S-a lansat programul Anghel Saligny când era prim-ministru domnul Ciucă, convenit în coaliție. Erau prevăzute 65.000 de miliarde pe patru ani de zile, un program multianual”, a explicat Ciolacu.

Potrivit acestuia, venind alegerile, toți primarii au încercat să-și implementeze proiectele cât mai rapid, ceea ce a dus la cheltuieli mult mai mari decât cele planificate.

„Au fost mult mai mari cheltuielile, fiindcă nu au fost prevăzute pe patru ani. Contractele nu au fost făcute multianual”, a spus el.

Cu toate că acest lucru a dus la o creștere a deficitului, Ciolacu susține că efectul a fost benefic: „Odată ai dezvoltat zona rurală, unde este o lipsă de investiții, s-au întors în economie acei bani. Dacă n-am fi făcut acest lucru, n-am fi forțat investițiile și consumul, România nu ar fi avut o creștere economică și ar fi intrat în recesiune.”

Fostul premier a făcut o comparație cu Germania, care „a avut trimestre pe minus, a intrat în recesiune”, și unde „producția industrială a scăzut cu 4,36%, o premieră pentru Germania”.