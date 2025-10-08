Marcel Ciolacu: O să ajungem într-o criză economică

Invitat la emisiunea „Ai aflat” transmisă de Gândul, fostul lider PSD a criticat gestionarea economică actuală, acuzând că problemele bugetare au fost transformate într-o criză mai amplă prin măsuri haotice și lipsa unei viziuni clare. Întrebat cum arată ieșirile dese ale autorităților care „dau alarma” despre taxele tăiate, pentru că altfel venea apocalipsa, fostul premier a spus: „Nu avem, în acest moment, noi nu avem un plan economic. Iar o problemă bugetară, am transformat-o aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte grav”.

„Mă uitam și eu, știți, cifrele nu mint niciodată. Oamenii mai mint, cifrele nu mint. Mă uitam, a scăzut consumul cu 7%”, a precizat Marcel Ciolacu.

Fostul premier a atras atenția și asupra contextului european: „Astăzi, am mai văzut o știre, în luna august, în Germania, producția industrială a scăzut cu 4,3%, Germania fiind partenerul principal al României”.

Ciolacu a subliniat că „nu poți să mergi pe creștere economică în acest moment decât prin consum și prin investiții”.

Marcel Ciolacu a spus, de asemenea, că la nivel de investiții sunt prinși în buget 149 de miliarde, iar, în acest moment, suntem la nivelul de investiții de 77 de miliarde și mai sunt 4 luni din an. Dacă mai vine ciclonul, și mai puține, între care două luni vor fi de iarnă. Cu alte cuvinte nu vom face, din punctul meu de vedere, nu vom ajunge la investiții de 149 de miliarde”.

Referitor la faptul că Sorin Grindeanu insistă foarte mult cu planul de măsuri de relansare economică, iar Ilie Bolojan ar insista să nu fie votat de PNL, Ciolacu a spus: „Păi o să ajungem într-o criză economică. Spre acest lucru duc toate cifrele”.