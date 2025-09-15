Marco Rubio cere eliminarea Hamas și eliberarea captivilor

Într-o conferință de presă comună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, senatorul republican Marco Rubio a reafirmat sprijinul total al SUA pentru Israel și a cerut distrugerea Hamas, subliniind că pacea în Gaza este imposibilă fără eliberarea tuturor captivilor.

Senatorul american Marco Rubio a declarat luni, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, că Hamas „nu poate exista ca element armat care amenință pacea și securitatea nu doar a Israelului, ci a întregii lumi”.

El a insistat că poporul din Gaza „merită un viitor mai bun” fără influența grupării islamiste.

Rubio a subliniat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru Israel și a menționat că eliminarea Hamas ar putea necesita „o operațiune militară concisă”.

Netanyahu a reiterat angajamentul „ferm” al Israelului pentru returnarea tuturor captivilor, fie ei în viață sau decedați.

Potrivit senatorului, pacea în Gaza nu poate fi obținută până când ostaticii nu sunt eliberați și Hamas nu este complet înlăturată, discuțiile concentrându-se și asupra pașilor următori după atacul israelian din Qatar.