Mesajul lui Sorin Grindeanu după rezultatul alegerilor din Ungaria: „România şi Ungaria sunt parteneri solizi pentru NATO şi UE”

Liderul Partidul Social Democrat și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat luni după rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, unde opoziția, condusă de partidul Tisza și Peter Magyar, a obținut victoria.

Acesta i-a transmis un mesaj public de felicitare liderului opoziției, Péter Magyar, și a declarat că este importantă cooperarea dintre cele două state în cadrul structurilor euro-atlantice.

„Poporul maghiar se bazează pe Europa! Acesta este un mesaj clar transmis tuturor prin victoria lui Peter Magyar. Aştept cu nerăbdare consolidarea proiectelor noastre comune şi dezvoltarea unora noi, deoarece România şi Ungaria sunt parteneri solizi pentru NATO şi UE. Felicitări Peter Magyar!”, a scris Sorin Grindeanu pe reţeaua X.

Hungarian people rely on Europe! This is one clear message sent to all by the victory of Péter Magyar. I look forward for strenghtening our common projects & developing new ones as Romania and Hungary are solid partners for NATO & EU. Congratulation @magyarpeterMP! — Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) April 13, 2026

Rezultatele alegerilor indică o schimbare majoră pe scena politică din Ungaria. Partidul de opoziție Tisza este așteptat să obțină o majoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta, ceea ce ar permite adoptarea unor reforme importante.

În același timp, premierul în funcție, Viktor Orbán, a recunoscut înfrângerea în fața lui Péter Magyar, după o perioadă îndelungată la conducerea guvernului.

Scrutinul a înregistrat o participare foarte ridicată, cu o prezență de 77,8%, ceea ce înseamnă că a fost puternic interesul alegătorilor pentru aceste alegeri decisive.