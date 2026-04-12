Mesajul președintelui Nicușor Dan, cu ocazia Sărbătorilor Pascale

„Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii"
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
12 apr. 2026, 10:07, Politic
„Hristos a Înviat!
Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni”, a postat Dan pe Facebook, cu ocazia Sărbătorilor Pascale.
„Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine.

Nicușor Dan cu ocazia Sărbătorilor Pascale: să fim solidari

Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate.
Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul.
Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”.

