Mihai Fifor (PSD), despre reforma din Educație: Absurdă și grăbită, a adus neliniște în rândul elevilor, părinților și a dascălilor

Într-o postare publicată, luni, pe pagina sa de Facebook deputatul PSD, Mihai Fifor, a transmis un mesaj legat de începutul de an școlar.
08 sept. 2025, 12:12, Politic

Oficialul a precizat că noul an școlar reprezintă „un nou început”, dar și „o nouă provocare” și menționează că a fost „umbrit de o nouă «reformă» grăbită și absurdă, a adus neliniște în rândul elevilor, părinților și dascălilor, cred cu tărie că școala trebuie să rămână locul unde se clădește viitorul”, a scris Fifor.

Pe această cale, deputatul le-a transmis tuturor elevilor „curaj, pentru pasiune și învățătură”. Părinților, el le-a urat să aibe „încredere și răbdare”, iar profesorilor, „putere și inspirație în nobila lor misiune”.

„Celor care se pregătesc pentru examene sau evaluări le doresc succes deplin, iar celor care pășesc pentru prima dată în sala de clasă: bun venit în marea familie a școlii!”, a conchis Fifor.

 