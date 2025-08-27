Prima pagină » Politic » Mihai Tudose: „Eu i-am zis lui Bolojan să scadă TVA-ul la 17%, nu ştie economie”

Mihai Tudose: „Eu i-am zis lui Bolojan să scadă TVA-ul la 17%, nu ştie economie”

Fostul premier Mihai Tudose a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că nu are suficiente cunoştinţe economice şi că ar trebui să asculte mai mult de specialiştii din jurul său.
Mihai Tudose: „Eu i-am zis lui Bolojan să scadă TVA-ul la 17%, nu ştie economie”
Cosmin Pirv
27 aug. 2025, 16:15, Politic

În emisiunea „Ai aflat, cu Ionuţ Cristache”, difuzată live pe gandul.ro, Mihai Tudose a declarat că Ilie Bolojan nu ştie economie, motiv pentru care ar trebui să asculte mai mult de cei din jurul său.

În acelaşi context, Tudose a venit cu o propunere de reducere a TVA-ului, în paralel cu pedepse drastice pentru evaziunea fiscală.

„Bolojan nu ştie economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună şi el să asculte şi să le implementăm. Eu vă spun că dacă aş veni mâine, aş face TVA-ul 15-17%. Şi 30 de ani puşcărie dacă furi un leu de la TVA. El se pricepe la administraţie”, a spus Mihai Tudose.