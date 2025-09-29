Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Care sunt ministerele care vor primi mai mulți sau mai puțini bani

Luni seara, Ministerul Finanțelor a publicat în transparență prima rectificare bugetară din 2025. Noua țintă de deficit asumată de Executiv este de 8,4% din PIB pentru acest an.
Documentul poate fi consultat AICI.
Modificări pe venituri și cheltuieli
Potrivit documentului, veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27,81 miliarde lei. În acest sens, deficitul bugetului general consolidat crește cu 24,579 miliarde lei.
Veniturile bugetului de stat pe anul 2025, se diminuează, per sold, cu suma de 1.812,7 milioane lei.
Ministerele care primesc bani în plus
În urma acestei rectificări bugetare, următoarele ministere au primit mai mulți bani astfel:
- Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +20 miliarde de lei
- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: +5,5 miliarde de lei
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2,47 miliarde de lei
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: + 1,22 miliarde de lei
- Ministerul Energiei: +1,19 miliarde de lei
- Ministerul Mediului: +859,8 de milioane de lei
- Ministerul Economiei: +416,9 milioane de lei
- Ministerul Educației: +140 de milioane de lei
- Ministerul Justiției: +85 de milioane de lei
- Autoritatea Electorală Permanentă: +169 de milioane de lei, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025
- Serviciul Român de Informații: +92,8 milioane de lei
- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +70 de milioane lei
Ministerele de care Guvernul taie bani
Următoarele ministere vor avea mai puțini bani:
- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -3,2 miliarde de lei
- Ministerul Sănătății: -2,6 miliarde de lei
- Ministerul Afacerilor Interne: -164 de milioane de lei
- Secretariatul General al Guvernului: -146 de milioane de lei
- Serviciul de Telecomunicații Speciale: -127,6 milioane lei
Odată cu punerea în transparență decizională a proiectului, el va fi adoptat într-o ședință de Guvern miercuri sau joi, conform purtătoarei de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.